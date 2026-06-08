Ballottaggio a Lecco | spoglio iniziato si sceglie il sindaco

A Lecco sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede per il ballottaggio. L’affluenza finale è stata del 59,29%, in calo di circa un punto percentuale rispetto al primo turno. Le operazioni si svolgono nelle sedi designate, mentre si attende l’esito delle votazioni per l’elezione del nuovo sindaco. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati ancora disponibile.

Iniziato lo spoglio delle schede a Lecco. Affluenza finale al 59,29%, in calo di circa un punto percentuale rispetto al primo turno.Qui sotto proponiamo la tabella aggiornata in tempo reale con i dati provenienti dalle sezioni, da non considerare come ufficiali e suscettibili di variazioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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