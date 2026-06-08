Ballottaggio a Cava de’ Tirreni | Raffaele Giordano è il nuovo sindaco

A Cava de’ Tirreni si è svolto il ballottaggio per la carica di sindaco. Raffaele Giordano, candidato del centrodestra, ha ottenuto il 54% delle preferenze, battendo Luigi Petrone, candidato civico, che si è fermato al 45%. La vittoria è stata confermata con una maggioranza di circa nove punti percentuali. La consultazione si è conclusa con la vittoria di Giordano, che ha superato il suo avversario nel secondo turno di voto.

Il centrodestra vince a Cava de’ Tirreni. Il candidato sindaco Raffaele Giordano ha prevalso su Luigi Petrone (civico) con il 54% delle preferenze, mentre il suo avversario si è fermato al 45%. “Ora dobbiamo voler bene alla nostra città” le prime parole di Giordano da primo cittadini. “La città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Ballottaggio a Cava De Tirreni

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