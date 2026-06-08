Ballottaggio a Cava de’ Tirreni | Giordano verso la vittoria

A Cava de’ Tirreni, Raffaele Giordano del centrodestra ha ottenuto il 54% delle preferenze, superando Luigi Petrone. La differenza tra i due candidati è evidente, con Giordano che si avvicina alla vittoria nel ballottaggio. I risultati ufficiali mostrano una netta prevalenza per il candidato del centrodestra, mentre Petrone si ferma al 46%. La consultazione si è svolta ieri, con una partecipazione significativa degli elettori.

Il centrodestra verso la vittoria a Cava de’ Tirreni. Il candidato Raffaele Giordano sta prevalendo su Luigi Petrone con il 54% delle preferenze. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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BALLATTOGGIO CAVA DE TIRRENI 28 maggio 2026

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