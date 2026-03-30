Durante un evento pubblico, un candidato sindaco ha chiesto agli altri rivali di confrontarsi apertamente su proposte e progetti per la città. La richiesta riguarda un dibattito diretto volto a discutere le strategie per il rilancio del territorio, invitando gli avversari a presentare le proprie idee davanti ai cittadini prima delle elezioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un confronto pubblico su programma e idee per rilanciare Cava de’ Tirreni. Il candidato sindaco Raffaele Giordano – leader della lista civica “Siamo Cavesi” e espressione del centrodestra cavese – ha lanciato il guanto di sfida agli altri candidati a sindaco in occasione della presentazione del sito elettorale, che si è tenuto la scorsa domenica nei locali della sua sede elettorale, a corso Umberto I. “La mia candidatura è frutto di anni di preparazione, trascorsi ad esaminare le diverse problematica della città non solo dai banchi dell’opposizione, ma soprattutto ascoltando le istante dei tanti cittadini che... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni a Cava de’ Tirreni, Giordano: “Agli altri candidati a sindaco chiedo un confronto su programma e idee”

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