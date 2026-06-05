Ballottaggi | Lega in calo a Vigevano e incognita civica ad Arezzo

A Vigevano, la Lega ha subito un calo di consensi nel primo turno e ora si aspetta di conoscere chi accederà al ballottaggio. A Arezzo, invece, è ancora incerto quale lista civica possa avanzare alla fase finale, con l'esito che potrebbe influenzare il voto di un candidato specifico. I risultati definitivi del primo turno sono stati comunicati e determineranno le sfide successive in entrambi i comuni.

Chi deciderà il ballottaggio a Vigevano dopo il crollo della Lega?. Come influenzerà il voto di Donati l'esito finale ad Arezzo?. Quali misure adotterà Salvini per gestire la crisi interna del partito?. Cosa accadrà alle alleanze nazionali dopo i risultati di questi ballottaggi?.? In Breve Lega a Vigevano scende al 9% mentre Vannacci ottiene il 14%. Arezzo vede il civico Donati raggiungere il 20% dei voti. Comanducci supera Ceccarelli di 11,45 punti percentuali ad Arezzo. Ballottaggi previsti per domenica 7 e lunedì 8 giugno.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica stagnante accentua la fragilità delle coalizioni in balia dei ballottaggi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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