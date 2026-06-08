L'affluenza ai ballottaggi si attesta al 52%, con una diminuzione di oltre otto punti rispetto al primo turno, che aveva registrato il 60,48%. Vigevano, Arezzo e Macerata si avviano verso una vittoria del centrodestra. I dati ufficiali indicano una partecipazione più bassa rispetto al primo turno, influenzata dalla diminuzione di votanti. Nessuna variazione sui risultati finali, con i risultati attesi nei tre comuni già delineati.

Affluenza in calo di oltre otto punti: è al 52%. Occhi puntati su sei capoluoghi di provincia e sulla cittadina del pavese dove il vannacciano Suvilla ha invitato a votare scheda bianca o nulla L'affluenza definitiva ai ballottaggi è del 52%, in calo di oltre otto punti rispetto al primo turno quando era al 60,48%. Lo si evince dal sito di Eligendo quando manca una sola sezione sulle 1.212 complessive. L'affluenza definitiva ai ballottaggi è del 52%, in calo di oltre otto punti rispetto al primo turno quando era al 60,48%. Lo si evince dal sito di Eligendo quando manca una sola sezione sulle 1.212 complessive L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,16%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ballottaggi, affluenza in calo di oltre otto punti: è al 52%. Vigevano, Arezzo e Macerata verso il centodestra

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ELEZIONI POLITICHE. AFFLUENZA IN FORTE CALO ALLE 12

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