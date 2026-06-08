Al secondo turno delle elezioni comunali, l’affluenza è scesa notevolmente rispetto al primo turno. Nei sei capoluoghi si registra un pareggio tra centrosinistra e centrodestra, con tre vittorie ciascuno. Le alleanze tra candidati e le preferenze locali hanno influenzato i risultati, determinando una divisione equa tra le due coalizioni. I risultati sono stati annunciati dopo il conteggio delle schede e delle preferenze espresse dagli elettori.

Roma - Affluenza in netto calo al secondo turno delle comunali: centrosinistra e centrodestra si dividono i sei capoluoghi, mentre pesano apparentamenti e voto locale. Il secondo turno delle elezioni comunali 2026 consegna un quadro politico equilibrato nei capoluoghi di provincia chiamati al ballottaggio. Secondo le elaborazioni di YouTrend, il confronto si chiude con un sostanziale pareggio: tre città al centrodestra e tre al centrosinistra. La coalizione di governo conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il campo progressista si afferma ad Agrigento, Chieti e Trani. Il dato nazionale racconta però anche un altro elemento: la partecipazione al voto è scesa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Ballottaggi, verdetto a sorpresa: nei capoluoghi finisce tre a tre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali, i risultati dei ballottaggi nei capoluoghiSono stati chiusi i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 città con più di 15.

Comunali, nei sei capoluoghi è tre pari tra centrodestra e centrosinistra. Meloni: "Confer...Nelle sei città principali si registra un pareggio tra centrodestra e centrosinistra al secondo turno delle elezioni comunali.

Ballottaggi, verdetto a sorpresa: nei capoluoghi finisce tre a treElezioni Roma - 08/06/2026 17:29 - Affluenza in netto calo al secondo turno delle comunali: centrosinistra e centrodestra si dividono i sei capoluoghi, mentre pesano apparentamenti ... abruzzo24ore.tv

La Vardera fa il pieno ai ballottaggi: Controcorrente conquista Agrigento e Bronte. Due vittorie su tre e un messaggio a SchifaniIl movimento dell'ex iena si afferma in due città simbolo della Sicilia: crolla il centrodestra ad Agrigento, sorpresa a Bronte con la sconfitta del parlamentare Castiglione ... msn.com