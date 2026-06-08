Ballottaggi Puglia 2026 affluenza ore 23 | crollo dei votanti in tutti i Comuni
Alle ore 23, l’affluenza alle urne in tutti i Comuni pugliesi coinvolti nel secondo turno di ballottaggio è significativamente diminuita rispetto alle precedenti tornate. La partecipazione si è ridotta in modo consistente durante la giornata, evidenziando un calo generale dei votanti. Non sono stati segnalati eventi particolari o variazioni nel trend di affluenza rispetto alle ore precedenti. La chiusura delle urne è prevista per le prossime ore.
I giochi per l'elezione dei nuovi sindaci in Puglia entrano nella fase decisiva con l'apertura delle urne per il secondo turno di ballottaggio, ma il primo bilancio della mattinata fotografa un generale calo della partecipazione. Nelle sei città pugliesi chiamate al voto, i dati delle ore 12 mostrano una flessione costante dei votanti rispetto al primo turno di due settimane fa, un trend che conferma la tradizionale stanchezza elettorale da seconda battuta. Complessivamente, la tornata coinvolge circa 182mila cittadini distribuiti in 203 seggi elettorali, aperti domenica 7 giugno fino alle 23 e lunedì 8, dalle 7 alle 15. La sfida finale vede contrapposti dodici candidati, con una netta prevalenza maschile: dieci uomini e due sole donne, queste ultime concentrate nell'unica sfida tutta al femminile della regione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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Ballottaggi in Puglia, alle 19 affluenza in calo in tutti i sei comuni al voto. Dato più alto a Tricase, più basso a San Giovanni Rotondo. Lunedì 8 giugno dalle 14.45 speciale su TRM Network. Dati aggiornati: amministrative-26.trmtv.it/ballottaggi x.com
Affluenza ballottaggi in Puglia alle 23, crollo dei votanti. Calo netto a Trani, Molfetta e nel Salento - Facebook facebook
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