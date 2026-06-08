Ballottaggi Puglia 2026 affluenza ore 23 | crollo dei votanti in tutti i Comuni

Notizia in breve

Alle ore 23, l’affluenza alle urne in tutti i Comuni pugliesi coinvolti nel secondo turno di ballottaggio è significativamente diminuita rispetto alle precedenti tornate. La partecipazione si è ridotta in modo consistente durante la giornata, evidenziando un calo generale dei votanti. Non sono stati segnalati eventi particolari o variazioni nel trend di affluenza rispetto alle ore precedenti. La chiusura delle urne è prevista per le prossime ore.