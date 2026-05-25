Elezioni comunali 2026 crollo affluenza | i dati definitivi dei comuni del genovese
Alle 23 si sono concluse le operazioni di voto nei dieci comuni della provincia di Genova, con un calo di affluenza rispetto alle precedenti consultazioni. I dati ufficiali mostrano una diminuzione significativa delle persone che si sono recate alle urne, con percentuali più basse rispetto al passato. Gli scrutini sono ora in corso per l’assegnazione delle cariche di sindaco e dei consigli comunali. Nessuna anomalia è stata segnalata durante le operazioni di voto.
Urne chiuse e scrutini ufficialmente iniziati nei dieci comuni della provincia di Genova chiamati al voto per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali. Se per i primi verdetti reali bisognerà attendere il completamento dello spoglio dei voti, dal Ministero dell'Interno sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Comunali 2026, urne chiuse: affluenza provinciale al 56,47%, crollo di nove punti a Macerata
Notizie e thread social correlati
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI. I dati sull'affluenza alle 12 nei 18 comuni casertani al votoAlle ore 12, l’affluenza alle urne nei 18 Comuni del Casertano coinvolti nelle elezioni comunali è stata registrata.
SPECIALE ELEZIONI. I dati definitivi sull'affluenza nel casertanoNella giornata di oggi, 18 comuni del Casertano sono impegnati nelle elezioni per il rinnovo di sindaci e consigli comunali.
Temi più discussi: Elezioni comunali 2026: la diretta, affluenza, risultati; Affluenza definitiva al 54,36%. Dati delle elezioni comunali 2026 in Emilia-Romagna in calo di oltre 10 punti; Elezioni amministrative 2026, urne aperte: affluenza e Comuni al voto; Elezioni comunali, affluenza in calo a Sesto e Figline Incisa.
Liratv. . Elezioni comunali a Salerno: cresce l'affluenza al voto! In città + 1%, in provincia il dato è salito di mezzo punto. Calo oltre media in Irpinia (-2,5%) e crollo ad Avellino: -9% Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #Shorts #affluenza #elezionia facebook
Elezioni comunali 2026, i risultati dello spoglio in diretta: centrodestra vince a Reggio con Cannizzaro, a Venezia è avanti con Venturini nelle prime proiezioniLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati dello spoglio dopo la chiusura dei seggi: i primi exit poll e le prime proiezioni (dati reali) danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a V ... fanpage.it
Risultati delle elezioni a Imola 2026: attesa per il nuovo sindaco, lo spoglio delle schede in direttaCinque candidati in lizza, dalla tornata elettorale esce anche la nuova composizione del consiglio comunale: 24 i posti in palio. I seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le liste, con un pre ... msn.com