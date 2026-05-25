Elezioni comunali 2026 crollo affluenza | i dati definitivi dei comuni del genovese

Notizia in breve

Alle 23 si sono concluse le operazioni di voto nei dieci comuni della provincia di Genova, con un calo di affluenza rispetto alle precedenti consultazioni. I dati ufficiali mostrano una diminuzione significativa delle persone che si sono recate alle urne, con percentuali più basse rispetto al passato. Gli scrutini sono ora in corso per l’assegnazione delle cariche di sindaco e dei consigli comunali. Nessuna anomalia è stata segnalata durante le operazioni di voto.