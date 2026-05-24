Nuovi sindaci e consiglieri i dati delle ore 23 | l' affluenza cala in tutti i Comuni

Alle ore 23, l’affluenza alle urne in cinque Comuni della provincia di Brindisi è diminuita rispetto alle precedenti consultazioni. I dati ufficiali mostrano che in tutte le località coinvolte, il numero di cittadini che ha votato è inferiore rispetto alle elezioni passate. Le operazioni di voto sono ancora in corso, con le urne aperte fino a mezzanotte. Nessuna informazione è ancora disponibile sui risultati definitivi.

Si torna alle urne per l'elezione dei nuovi sindaci e il rinnovo dei consiglio comunali di cinque comuni della provincia di Brindisi. Si tratta di Mesagne, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Latiano e Ceglie Messapica. I seggi, aperti dalle ore 7 di oggi (domenica 24 maggio), chiuderanno alle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Nuovi sindaci e consiglieri: si torna alle urne in cinque comuni del Brindisino ift.tt/nGFgueL ift.tt/kmeCuVK x.com

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