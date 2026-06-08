Il premier ha commentato i risultati dei ballottaggi amministrativi, affermando che la coalizione di centrodestra ha confermato la propria forza e presenza nei territori. Ha espresso congratulazioni ai sindaci eletti e sottolineato la stabilità del blocco politico nelle amministrazioni locali. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a eventuali criticità o variazioni rispetto alle precedenti consultazioni.

Il premier Giorgia Meloni ha commentato l’esito dei ballottaggi amministrativi congratulandosi con tutti i sindaci eletti e rivendicando la tenuta della coalizione di centrodestra. In un messaggio pubblicato sui social, Meloni ha rivolto “complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento”, sottolineando come il voto abbia rappresentato un momento importante per la vita democratica delle comunità locali. Il premier ha poi evidenziato la lettura politica che il centrodestra dà dei risultati emersi dalle urne: “I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ballottaggi, Meloni: “Il centrodestra conferma forza e radicamento nei territori”

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