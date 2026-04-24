Forza Italia la deputata Tassinari | Crescono i tesseramenti radicamento sempre più forte nei territori

Una deputata di Forza Italia ha annunciato un aumento significativo dei tesseramenti nella regione Emilia-Romagna. Secondo quanto riferito, i numeri attestano un rafforzamento del radicamento del partito nei territori locali e mostrano una maggiore fiducia nei confronti del progetto politico del partito stesso. La deputata ha definito il risultato come “straordinario”, sottolineando l’importanza di questa crescita per il partito.

“Il tesseramento di Forza Italia in Emilia-Romagna registra un risultato straordinario, che testimonia in modo chiaro il rafforzamento del nostro radicamento sul territorio e la crescente fiducia nei confronti del nostro progetto politico”. Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Forza Italia, tesseramenti in crescita: "Numeri che confermano un radicamento del partito""I dati del tesseramento confermano con grande chiarezza che Forza Italia sta vivendo un momento di forte crescita anche in Emilia-Romagna. Disagi sulla Tosco-Romagnola, la deputata Tassinari (Forza Italia): "Li comprendiamo, ma lavori necessari"“Comprendiamo pienamente i disagi segnalati dai cittadini e riportati anche dalla stampa locale in merito alla situazione della viabilità lungo la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Enrico Costa è il nuovo capogruppo FI alla Camera; Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, prende il posto di Barelli; Comunicazione Italiana; Il ricambio ai vertici di Forza Italia: intervista a Rita Dalla Chiesa (14.04.2026). Forza Italia scuote alleati e Nordio: Vertice di maggioranza per riparlare di giustiziaLa lettera dei capigruppo Craxi e Costa per chiedere un incontro su prescrizione e sequestri. Confronto nel partito sul fine vita ... repubblica.it Commissariamento in Forza Italia. Rosaria Tassinari sostituisce BettiniGiuseppe Bettini, figlio di Giorgio, amministratore locale del Psi degli anni Ottanta nonché presidente della Provincia, è stato il primo consigliere comunale di FI a Cesena eletto nel 1995 alle ... ilrestodelcarlino.it Dritto e rovescio. . "A partire dal 2027 ci sarà il cosiddetto ordine di rimpatrio europeo" Massimiliano Salini (Forza Italia) a #drittoerovescio - facebook.com facebook Il PPE è il partito che più crede nei giovani in Europa e la grande partecipazione politica dei ragazzi e delle ragazze di Forza Italia lo dimostra. x.com