ELEZIONI COMUNALI Angela Parente esalta Forza Italia | Radicamento forte e fiducia crescente nei nostri amministratori

Dopo le elezioni comunali nella provincia di Caserta, una rappresentante politica di Forza Italia ha lodato il partito, sottolineando il suo radicamento e la crescente fiducia verso gli amministratori locali. La consigliera regionale ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, evidenziando il consolidamento del partito a livello territoriale. Non sono stati forniti dettagli specifici sui dati elettorali o sui risultati numerici, ma si è parlato di un messaggio di forza e prospettiva futura.

Un messaggio politico forte, carico di soddisfazione ma anche di prospettiva futura. All’indomani del voto amministrativo nei Comuni della provincia di Caserta, la consigliera regionale Angela Parente traccia un bilancio estremamente positivo per Forza Italia, rivendicando il consolidamento del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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