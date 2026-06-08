Ballottaggi | il cdx vince a Macerta Lecco e Arezzo il csx tiene Trani Chieti e prende Agrigento Meloni | ‘Confermata nostra forza’
Il centrodestra conquista le città di Macerata, Lecco e Arezzo, mentre il centrosinistra mantiene Trani, Chieti e ottiene Agrigento. L’affluenza alle urne cala di otto punti rispetto al primo turno. Arezzo, Macerata e Vigevano passano al centrodestra, Chieti e Agrigento restano al centrosinistra. Il leader di un partito ha commentato che la vittoria conferma la forza del blocco politico.
Il calo dell'affluenza è di ben otto punti rispetto al primo turno. Arezzo, Macerata e Vigevano vanno al centrodestra, Chieti e Agrigento al centrosinistra. Testa a testa a Trani e Lecco Chiuse alle 15 le urne per iballottaggi delle elezioni comunali, con un’affluenza attestata al52%, facendo registrare un calo dioltre 8 punti rispetto al primo turno, quando si è raggiunto il60,48%. Il voto di quel quasi milione di elettori chiamati alle urne, residenti in42 cittàcon più di 15 mila abitanti, ha sancito l’esito della partita tra centrodestra e centrosinistra che si giocava soprattutto sui 6 capoluoghi di provincia finiti al ballottaggio:Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Notizie e thread social correlati
Ballottaggi elezioni comunali 2026, vittoria del cdx ad Arezzo, Lecco e Macerata, al csx Agrigento, Trani e ChietiIl centrodestra ha conquistato le amministrazioni di Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centrosinistra ha ottenuto Agrigento, Trani e Chieti.
Ballottaggi, il centrodestra vince a Lecco, Arezzo e Macerata. Chieti, Trani e Agrigento al centrosinistraIl centrodestra ha conquistato Lecco, Arezzo e Macerata, confermando la vittoria nelle due città.
Temi più discussi: Elezioni comunali 2026, dove si va al ballottaggio il 7 e 8 giugno: i Comuni alle urne e come si vota; Guida ai ballottaggi delle comunali 2026; BALLOTTAGGIO CHIETI: I PROSSIMI EVENTI DEL CDX A SOSTEGNO DI SICARI; VOTO CHIETI: LEGNINI,FERMA DIFESA DELL'OSPEDALE, CENTRODESTRA UNICO RESPONSABILE DISSESTO.
Immenso il risultato ad Albano Laziale dove il cdx vince al primo turno con Massimo Ferrarini sindaco e Ariccia con la riconferma di Staccoli. Enorme il risultato di Fabio Papalia che porta per la prima volta il cdx al ballottaggio a Genzano di Roma. Grazie ai citt facebook
Ballottaggi comunali, risultati in diretta: centrodestra vince ad Arezzo, Macerata e Lecco. Il centrosinistra strappa Agrigento e tiene Chieti. L'affluenza è al 52%, in calo ...Secondo giorno di urne aperte, dalle ore 7 alle 15, per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 Comuni italiani. L'affluenza ieri sera alle 23 si è attestata al 39,79 ... ilmessaggero.it
Ballottaggi comunali 2026, i risultati in diretta: a Macerata, Arezzo e Lecco vince il Cdx, Agrigento, Chieti e Trani al CsxI risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali 2026 in diretta: i seggi sono chiusi, inizia ora lo spoglio in tempo reale con l'annuncio dei primi ... fanpage.it
Quando la meloni e le destre dicono che il crollo del cdx è rimandato a domani... reddit