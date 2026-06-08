Ballottaggi | il cdx vince a Macerta Lecco e Arezzo il csx tiene Trani Chieti e prende Agrigento Meloni | ‘Confermata nostra forza’

Da ildifforme.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra conquista le città di Macerata, Lecco e Arezzo, mentre il centrosinistra mantiene Trani, Chieti e ottiene Agrigento. L’affluenza alle urne cala di otto punti rispetto al primo turno. Arezzo, Macerata e Vigevano passano al centrodestra, Chieti e Agrigento restano al centrosinistra. Il leader di un partito ha commentato che la vittoria conferma la forza del blocco politico.

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Il calo dell'affluenza è di ben otto punti rispetto al primo turno. Arezzo, Macerata e Vigevano vanno al centrodestra, Chieti e Agrigento al centrosinistra. Testa a testa a Trani e Lecco Chiuse alle 15 le urne per iballottaggi delle elezioni comunali, con un’affluenza attestata al52%, facendo registrare un calo dioltre 8 punti rispetto al primo turno, quando si è raggiunto il60,48%. Il voto di quel quasi milione di elettori chiamati alle urne, residenti in42 cittàcon più di 15 mila abitanti, ha sancito l’esito della partita tra centrodestra e centrosinistra che si giocava soprattutto sui 6 capoluoghi di provincia finiti al ballottaggio:Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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