Il centrodestra conquista le città di Macerata, Lecco e Arezzo, mentre il centrosinistra mantiene Trani, Chieti e ottiene Agrigento. L’affluenza alle urne cala di otto punti rispetto al primo turno. Arezzo, Macerata e Vigevano passano al centrodestra, Chieti e Agrigento restano al centrosinistra. Il leader di un partito ha commentato che la vittoria conferma la forza del blocco politico.

Il calo dell'affluenza è di ben otto punti rispetto al primo turno. Arezzo, Macerata e Vigevano vanno al centrodestra, Chieti e Agrigento al centrosinistra. Testa a testa a Trani e Lecco Chiuse alle 15 le urne per iballottaggi delle elezioni comunali, con un’affluenza attestata al52%, facendo registrare un calo dioltre 8 punti rispetto al primo turno, quando si è raggiunto il60,48%. Il voto di quel quasi milione di elettori chiamati alle urne, residenti in42 cittàcon più di 15 mila abitanti, ha sancito l’esito della partita tra centrodestra e centrosinistra che si giocava soprattutto sui 6 capoluoghi di provincia finiti al ballottaggio:Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ballottaggi: il cdx vince a Macerta, Lecco e Arezzo, il csx tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Meloni: ‘Confermata nostra forza’

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