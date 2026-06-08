ballottaggi elezioni comunali 2026 vittoria del cdx ad arezzo lecco e macerata al csx agrigento trani e chieti

Il centrodestra ha conquistato le amministrazioni di Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centrosinistra ha ottenuto Agrigento, Trani e Chieti. I risultati sono stati comunicati dopo i ballottaggi delle elezioni comunali 2026. Le urne hanno confermato le preferenze degli elettori in queste città, con la vittoria dei candidati sostenuti dalle coalizioni di destra e di sinistra. Nessuna variazione è stata annunciata nei risultati ufficiali.

I risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali 2026 vedono le vittorie del centrodestra ad Arezzo, Lecco e Macerata e del centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani I ballottaggi delle elezioni comunali 2026 delineano una competizione serrata tra centrodestra e centrosinistra nei 6 capo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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