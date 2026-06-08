Ballottaggi i cittadini scelgono il cambiamento | Pompei e Sorrento il voto gira pagina

Da anteprima24.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle elezioni di ballottaggio, i cittadini di Pompei e Sorrento hanno scelto di cambiare leadership, votando per i candidati che promettono un nuovo inizio. Le urne hanno registrato un netto distacco rispetto al primo turno, confermando la volontà di rinnovamento. I risultati definitivi mostrano un'affluenza superiore al 50%, con una vittoria chiara per i candidati del cambiamento. Ora si attende l’insediamento ufficiale delle nuove amministrazioni comunali.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il passato di una città non si cancella nemmeno nelle urne. Ma con matita alla mano si può voltare pagina, scrivere un nuovo capitolo, ricominciare. E da Pompei e Sorrento i cittadini scelgono di riscrivere senza conservare la continuità dal passato. Certo le storie sono diverse. Ma i cittadini di Pompei e Sorrento sono arrivati al ballottaggio ugualmente dopo mesi difficili. Nella citta mariana si è vissuta la dipartita di un sindaco amatissimo, in costiera sorrentina la vergogna di un commissariamento che ha prodotto uno scandalo di cui ancora si parla. A Pompei dunque vince Giuseppe Tortora, il medico che batte Salvatore Alfano al ballottaggio e consolida il vantaggio del primo turno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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