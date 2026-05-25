Cinque comuni hanno votato per eleggere il nuovo sindaco nelle ultime due giornate. L’affluenza alle urne si è fermata al 43%, segnando una diminuzione di sei punti rispetto alle elezioni del 2020. I cittadini sono chiamati a scegliere i rappresentanti per i prossimi anni, mentre le urne si sono aperte e chiuse nel rispetto delle procedure previste. I risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.

Cinque Comuni al voto ieri e oggi. Ma i dati sull’affluenza evidenziano un calo di sei punti rispetto alle amministrative del 2020. Cinque candidati a sindaco si sfidano a Macerata, quattro a Montecassiano, tre a Muccia, due a Petriolo e solo una in lizza a Ussita, dove la sfida vinta è con il quorum. Nel capoluogo fino alle 23 di ieri era andato alle urne il 43,76% degli elettori, contro il 49,15% del settembre 2020. Ieri mattina si sono presentati ai seggi Gianluca Tittarelli (direttore del Val di Chienti di Piediripa) candidato della coalizione di centrosinistra, l’avvocato Mattia Orioli per il Terzo Polo, il medico in pensione Giordano Ripa per la lista civica Futuro per Macerata e il primario di dermatologia Marco Sigona, con la civica Officina delle idee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, la parola passa ai cittadini. Cinque Comuni scelgono il sindaco. Al voto solo il 43% dei maceratesi

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