FIRENZE – Esulta il centrodestra per l’esito dei ballottaggi. Così Francesco Torselli, parlamentare europeo di Fdi-Ecr, dopo la vittoria del centrodestra ad Arezzo e Viareggio: “ Appena quindici giorni fa il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi annunciava trionfalmente la partenza della ‘riscossa’ alla riconquista dei capoluoghi toscani da parte del Partito Democratico. Possiamo dire che questa riscossa è durata esattamente quindici giorni. I risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative, infatti, raccontano una realtà molto diversa dalla narrazione costruita dalla sinistra nelle ultime settimane. Ancora una volta il Pd ha preferito trasformare ogni appuntamento elettorale in un referendum contro il governo nazionale, salvo poi dover fare i conti con il giudizio reale degli elettori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ballottaggi, esulta il centrodestra: “La riscossa del campo largo è durata 15 giorni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni in Toscana, il centrodestra a testa alta: “Il cappotto del campo largo non c’è stato. Ora al lavoro per i ballottaggi”

Elezioni in Toscana, il campo largo: “Uniti si vince, segnale nazionale”. Il centrodestra: “Nessun cappotto, ora i ballottaggi”A Prato e Pistoia, i risultati elettorali sono chiari e hanno portato il Pd toscano e i suoi alleati del campo largo a dichiarare che “Uniti si...

Temi più discussi: Il centrodestra esulta. Comanducci apprezza: Scelta più intelligente; Fratelli d’Italia primo partito a Castelfranco Risultato storico, ora tutti con Pozzobon; Ballottaggio 2026 a Vigevano, chi sarà il nuovo sindaco tra Rossella Buratti e Paolo Previde?; Saluti romani, bufera sui candidati Fratelli d’Italia a Legnano. Il Pd: Non esiste un centrodestra moderato.

Ballottaggi in Lombardia: a Lecco e Vigevano esulta il centrodestra, Legnano resta del centrosinistra ift.tt/EhlLF3v x.com

Ballottaggi, a Lecco e Vigevano vince il centrodestraIl centrodestra vince i ballottaggi a Lecco e Vigevano. Filippo Boscagli è dunque il nuovo sindaco del Comune affacciato sul lago di Como. Il candidato del centrodestra ha battuto il primo cittadino u ... ansa.it

Ballottaggi in Lombardia: a Lecco e Vigevano esulta il centrodestra, Legnano resta del centrosinistraIl candidato del centrodestra supera Mauro Gattinoni con il 51,92% dei voti. Romeo e Butti: Il gioco di squadra ha portato al successo ... affaritaliani.it