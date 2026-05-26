A Prato e Pistoia, i risultati elettorali sono chiari e hanno portato il Pd toscano e i suoi alleati del campo largo a dichiarare che “Uniti si vince”. Con gli spogli ancora in corso o appena conclusi, questa frase rappresenta il messaggio principale dei sostenitori del centrosinistra in Toscana. Il centrodestra, invece, afferma che non ci sarà un “cappotto” e si concentrerà sui ballottaggi.

Firenze, 26 maggio 2026 – “Uniti si vince”: a sera, con gli spogli ormai in fase di ultimazione e comunque con risultati chiari a Prato e Pistoia, il Pd toscano insieme agli alleati del campo largo lancia il suo motto. “La vittoria a Prato e Pistoia, con una larga alleanza, è un segnale anche nazionale”, dicono i dem mentre in piazza festeggiano sia Giancarlo Capecchi, che a Pistoia ha strappato la poltrona al centrodestra dopo nove anni, che Matteo Biffoni, vera superstar a Prato. Terzo mandato per lui, dopo i due tra 2014 e 2024 e un clamoroso risultato anche per la sua lista, che va oltre i diecimila voti. “ Uniti si vince ”, ripete il Pd, mentre non si fa attendere la risposta del centrodestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni in Toscana, il campo largo: “Uniti si vince, segnale nazionale”. Il centrodestra: “Nessun cappotto, ora i ballottaggi”

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