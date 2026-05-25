Elezioni in Toscana il centrodestra a testa alta | Il cappotto del campo largo non c’è stato Ora al lavoro per i ballottaggi

Firenze, 25 maggio 2026 – "Il cappotto che il centrosinistra a trazione campo larghissimo sperava di fare, sull'onda del referendum, sia in Toscana che in Italia, non c'è stato". E' quanto sostiene il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d'Italia, Francesco Michelotti. "Anche nella nostra regione, come altrove, la partita è aperta. Ad Arezzo siamo saldamente in testa e affrontiamo il ballottaggio con fiducia, così come a Viareggio". "Prendiamo atto delle sconfitte a Prato e Pistoia”. A Pistoia, invece, "prendiamo atto del risultato" che è "al di sotto delle nostre aspettative e certamente, non lo nascondiamo, c'è dispiacere. Dopo nove anni di un'ottima amministrazione a guida centrodestra, oggi lasciamo alla nuova giunta una città migliore di come noi la trovammo prima dei due nostri mandati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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