Ballottaggi elezioni comunali 2026 le reazioni della politica Meloni | Risultati confermano tutta la forza del cdx

La presidente del Consiglio ha affermato che i risultati dei ballottaggi nelle elezioni comunali del 2026 confermano la forza del centrodestra. La sua dichiarazione è stata pubblicata sui social media.

Tra i primi a commentare il voto è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sui social ha rivolto un messaggio a tutti i primi cittadini eletti: "I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori" Do. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Elezioni comunali, le reazioni a caldo di Giordano e Petrone

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