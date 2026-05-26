Durante le elezioni comunali del 2026, il centrodestra ha subito una battuta d’arresto, con dichiarazioni che indicano una perdita di terreno. La leader del centrosinistra ha commentato che la coalizione si considera competitiva. Il presidente del consiglio ha rivolto auguri di buon lavoro ai sindaci eletti, sottolineando il ruolo di guida nelle sfide future delle comunità locali.

"Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti", ha scritto la premier, aggiungendo poi: "P.S. E anche oggi, il tanto annu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni comunali 2026, le reazioni della politica, Meloni: “E anche oggi il cdx crolla domani”, Schlein: “Competitivi”

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Le reazioni della politica lucchese al risultato del referendum

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