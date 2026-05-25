Elezioni comunali 2026 proiezioni in tempo reale e risultati | De Luca vince a Salerno e Cannizzaro cdx a Reggio Calabria cdx avanti a Venezia

Alle 23,00 sono stati chiusi i seggi. A Salerno, il candidato sostenuto dal centrosinistra ha ottenuto il 52%, mentre a Reggio Calabria il candidato di centrodestra ha raggiunto il 55%. A Venezia, il centrodestra è avanti con il 48%, rispetto al 45% del candidato di centrosinistra. In totale, 18 capoluoghi di regione hanno votato, coinvolgendo circa 6,6 milioni di italiani. I risultati sono ancora in fase di aggiornamento, con le proiezioni in tempo reale.

18 i capoluoghi di regione coinvolti, 6,6 milioni di italiani chiamati al voto Le elezioni comunali 2026 si sono concluse. Ecco allora proiezioni in tempo reale e risultati su questa tornata elettorale che ha visto tra le altre cose al voto 18 capoluoghi di regione: Vincenzo De Luca è il nuov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Elezioni 2026. Lecco, il confronto dei candidati sindaco firmato Lecconotizie

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