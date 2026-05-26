Giuseppe Vitagliano è stato eletto sindaco di Arzano con oltre il 70% dei voti, superando la candidata del centrodestra Nancy Efficie. La sua vittoria avviene al primo turno e rappresenta una maggioranza significativa. Nei prossimi giorni si svolgeranno i ballottaggi a Casalnuovo e Frattamaggiore, dove si sfideranno i candidati ritenuti più vicini alle rispettive forze politiche.

Giuseppe Vitagliano è il nuovo sindaco di Arzano. Il commercialista e revisore legale di 53 anni ha conquistato il Comune con un ampio margine, superando il 70% dei consensi nel confronto con la candidata del centrodestra Nancy Efficie. Una vittoria netta che rafforza il centrosinistra cittadino al termine di una campagna elettorale caratterizzata da grande partecipazione e mobilitazione civica. Elezioni, Arzano sceglie Vitagliano. Sfide aperte invece a Casalnuovo e Frattamaggiore Nel suo primo messaggio dopo il voto, affidato ai social, Vitagliano ha ringraziato sostenitori e volontari, sottolineando soprattutto il contributo dei giovani impegnati nella campagna elettorale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Elezioni, Arzano sceglie Vitagliano. Sfida al ballottaggio a Casalnuovo e Frattamaggiore

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