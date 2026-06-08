Ballottaggi doppio colpo in Emilia Romagna | il centrodestra vince a Vignola e Comacchio

Il centrodestra ha vinto i ballottaggi nelle città di Vignola e Comacchio in Emilia Romagna. Questi risultati seguono le vittorie precedenti in altre città come Lecco, Arezzo, Macerata e Vigevano. La tornata amministrativa conferma la tendenza del primo turno, senza segnare un cambiamento significativo nel panorama politico locale.

Dopo i successi di Lecco, Arezzo, Macerata e Vigevano, arrivano soddisfazioni anche dalla rossa Emilia Romagna in questa tornata amministrativa che conferma il trend del primo turno: spallata? No grazie. Le vittorie nei ballottaggi a Vignola e Comacchio rappresentano un segnale politico molto chiaro che conferma la crescita del centrodestra sui territori. Una conferma che in un regione governata da sempre dalla sinistra, lavorare bene è possibile, rendersi credibili pure. “Negli anni, i nostri rappresentanti hanno svolto un lavoro encomiabile e capillare”, sottolinea, sulla scia dei responsi delle urne, il senatore Michele Barcaiuolo. Il... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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