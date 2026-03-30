Nelle estrazioni del Lotto di venerdì 27 e sabato 28 marzo, in Emilia-Romagna sono state registrate due vincite importanti. A Carpi, in provincia di Modena, un punto vendita ha realizzato una vincita superiore a 18 mila euro grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Roma. Nel complesso, le vincite totali nella regione hanno superato i 33 mila euro.

Esulta l'Emilia-Romagna con il Lotto. Come riporta Agipronews, doppietta da oltre 33 mila euro nelle estrazioni di venerdì 27 e sabato 28 marzo: centrata una vincita da oltre 18 mila euro a Carpi, provincia di Modena, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Roma in un punto vendita di Via Due Ponti. A questi si aggiungono oltre 15 mila euro a Coriano, in provincia di Rimini, con un terno e due ambi “Oro” in via Ausa. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,5 milioni di euro, per un totale di 351,5 milioni di euro da inizio 2026. RiminiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Una grattata da 2 milioni di euro, il tabaccaio: "Pensava fossero 10mila, quando gli ho detto l'importo è saltato dalla gioia" 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Lotto, doppio colpo in Emilia-Romagna: a Coriano un terno e due ambi “Oro” valgono migliaia di euro

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