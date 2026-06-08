Alle 15 si sono chiuse le urne nei ballottaggi di Vignola e Comacchio. Dopo lo spoglio, saranno annunciati i nuovi sindaci di entrambi i comuni dell’Emilia-Romagna, con le operazioni che si concluderanno nelle prossime ore. I due ballottaggi si sono svolti ieri e oggi, coinvolgendo i cittadini nelle decisioni di leadership locale. I risultati ufficiali verranno comunicati appena completato il conteggio.

Bologna, 8 giugno 2026 - Le urne chiudono alle 15 e, a spoglio ultimato, si conosceranno i risultati e quindi il nome del sindaco dei Comuni di Vignola (Modena) e di Comacchio (Ferrara) per i due ballottaggi che si sono svolti ieri e oggi in Emilia-Romagna. Negli altri 3 Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, al primo turno delle elezioni amministrative ha trionfato il centrosinistra con la conferma di Marco Panieri a Imola (72%) e di Massimo Isola a Faenza (oltre il 60%) e l’elezione di Mirko Boschetti a Cervia (vittorioso con il 52%). Si era votato anche in altri 11 Comuni più piccoli, in tutti il sindaco è già stato eletto. Ballottaggi in Emilia-Romagna, i risultati in diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risultati in diretta dei ballottaggi in Emilia-Romagna, chi sono i nuovi sindaci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ELEZIONI COMUNALI 2026. CARICA DI FIGLI NIPOTI PADRI MADRI E ZII. L'ITAIA DEI CANDIDATI DI FAMIGLIA

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali, i risultati dei ballottaggi: quando sapremo chi saranno i nuovi sindaci da Arezzo a TraniIl 7 e 8 giugno si sono svolti i ballottaggi per le elezioni comunali in sei città italiane, tra cui Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e...

Leggi anche: Elezioni amministrative, ballottaggi: risultati nei sei Comuni pugliesi I nuovi sindaci

Temi più discussi: Affluenza in diretta a Comacchio e Vignola. Alle ore 23: 28,39% e 41,54%. I ballottaggi per il sindaco in Emilia-Romagna; Playoff, le partite di oggi 31 maggio 2026 LIVE. I risultati in tempo reale; Tabellino partita Fosdondo vs Fogliano; Tabellino partita Russi vs Ars Et Labor Ferrara.

Risultati in diretta dei ballottaggi in Emilia-Romagna, chi sono i nuovi sindaciLo spoglio in tempo reale e le due sfide a Comacchio tra Samuele Bellotti (centrodestra) e Walter Cavalieri Foschini (centrosinistra) e a Vignola tra Angelo Pasini (centrodestra) e Emilia Muratori (ce ... ilrestodelcarlino.it

MotoGP | GP Ungheria 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto) reddit

Risultati definitivi delle elezioni in Emilia-Romagna, le sfide clou: Isola festeggia la vittoria a Faenza, Panieri fa il bis a ImolaChi sono i primi sindaci eletti. Crolla l’affluenza, al 54,36%: tonfo di oltre 10 punti ed è sotto la media nazionale. Lo scrutinio in tempo reale nelle 254 sezioni ... ilrestodelcarlino.it