Il centrodestra ha vinto a Genzano, uno dei tre Comuni del Lazio al ballottaggio. A Santa Marinella, il candidato del centrosinistra ha prevalso, mentre a Civita Castellana, si è registrata una riconferma della lista di sinistra. I risultati sono stati comunicati in tempo reale e riguardano le elezioni comunali in tre località delle province di Roma e Viterbo.

Ballottaggio nei Comuni del Lazio, i risultati in diretta. Genzano e Santa Marinella, in provincia di Roma, Civita Castellana, in provincia di Viterbo: sono i tre Comuni del Lazio al ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Ballottaggi comunali Lazio, i risultati in diretta: centrodestra vince a Genzano. Santa Marinella a Manuelli, Civita Castellana torna a sinistra

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Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit pool

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Ballottaggi comunali Lazio, i risultati in diretta: centrodestra avanti a Genzano. Santa Marinella a Manuelli, attesa a Civita Castellana.Nel Lazio si sono svolti i ballottaggi nei Comuni di Genzano, Santa Marinella e Civita Castellana.

Temi più discussi: Ballottaggi, alle 12 affluenza in calo rispetto al primo turno; Ballottaggio Santa Marinella 2026, quando e come si vota: sfida tra Gasparri e Manuelli; Ballottaggio Santa Marinella, affluenza in calo; Elezioni comunali 2026, dove si va al ballottaggio il 7 e 8 giugno: i Comuni alle urne e come si vota.

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Ballottaggi, nei tre comuni del Lazio affluenza sotto il 60 per centoUrne chiuse alle 15. A Civita Castellana ha votato 57,62% degli aventi diritto, a Genzano il 53,97%, a Santa Marinella il 51,47% ... rainews.it