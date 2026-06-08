Ballottaggi comunali Lazio i risultati in diretta | centrodestra vince a Genzano Santa Marinella a Manuelli Civita Castellana torna a sinistra
Il centrodestra ha vinto a Genzano, uno dei tre Comuni del Lazio al ballottaggio. A Santa Marinella, il candidato del centrosinistra ha prevalso, mentre a Civita Castellana, si è registrata una riconferma della lista di sinistra. I risultati sono stati comunicati in tempo reale e riguardano le elezioni comunali in tre località delle province di Roma e Viterbo.
Ballottaggio nei Comuni del Lazio, i risultati in diretta. Genzano e Santa Marinella, in provincia di Roma, Civita Castellana, in provincia di Viterbo: sono i tre Comuni del Lazio al ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Ballottaggi comunali Lazio, i risultati in diretta: centrodestra avanti a Genzano. Santa Marinella a Manuelli, Civita Castellana torna a sinistraNel Lazio, tre Comuni sono al ballottaggio: Genzano e Santa Marinella, entrambi in provincia di Roma, e Civita Castellana, in provincia di Viterbo.
Ballottaggi comunali Lazio, i risultati in diretta: centrodestra avanti a Genzano. Santa Marinella a Manuelli, attesa a Civita Castellana.Nel Lazio si sono svolti i ballottaggi nei Comuni di Genzano, Santa Marinella e Civita Castellana.
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