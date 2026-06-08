Ballottaggi comunali Lazio i risultati in diretta | centrodestra avanti a Genzano Santa Marinella a Manuelli Civita Castellana torna a sinistra

Da ilmessaggero.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Lazio, tre Comuni sono al ballottaggio: Genzano e Santa Marinella, entrambi in provincia di Roma, e Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Il centrodestra è in vantaggio a Genzano, mentre a Santa Marinella il candidato del centrodestra ha ottenuto la vittoria. A Civita Castellana, invece, il risultato ha visto il ritorno di una candidatura di sinistra. I risultati sono stati aggiornati in diretta durante lo scrutinio.

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Ballottaggio nei Comuni del Lazio, i risultati in diretta. Genzano e Santa Marinella, in provincia di Roma, Civita Castellana, in provincia di Viterbo: sono i tre Comuni del Lazio al ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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