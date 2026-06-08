Ballottaggi comunali Lazio i risultati in diretta | centrodestra avanti a Genzano Santa Marinella a Manuelli attesa a Civita Castellana

Da ilmessaggero.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Lazio si sono svolti i ballottaggi nei Comuni di Genzano, Santa Marinella e Civita Castellana. A Genzano, il centrodestra risulta in vantaggio, mentre a Santa Marinella il candidato Manuelli ha ottenuto più voti. A Civita Castellana si attende ancora l’esito finale. I risultati sono stati comunicati in tempo reale e riguardano le consultazioni per le elezioni comunali di secondo turno.

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Ballottaggio nei Comuni del Lazio, i risultati in diretta. Genzano e Santa Marinella, in provincia di Roma, Civita Castellana, in provincia di Viterbo: sono i tre Comuni del Lazio al ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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