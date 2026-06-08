Nel Lazio, al ballottaggio si sono svolte le elezioni in tre Comuni: Genzano e Santa Marinella, in provincia di Roma, e Civita Castellana, in provincia di Viterbo. L’affluenza alle urne si è attestata al 55,49%. Nei risultati parziali, il centrodestra si trova avanti a Genzano. In attesa i dati di Santa Marinella e Civita Castellana, dove i risultati sono ancora da definire.

Ballottaggio nei Comuni del Lazio, i risultati in diretta. Genzano e Santa Marinella, in provincia di Roma, Civita Castellana, in provincia di Viterbo: sono i tre Comuni del Lazio al ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Ilmessaggero.it - Ballottaggi comunali Lazio, i risultati in diretta: centrodestra avanti a Genzano, attesa a Santa Marinella e Civita Castellana. Affluenza al 55,49%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit pool

Notizie e thread social correlati

Ballottaggi comunali Lazio, i risultati in diretta a Santa Marinella, Genzano e Civita Castellana. Affluenza in calo in tutti i comuniNel Lazio si tengono i ballottaggi comunali in tre città: Santa Marinella e Genzano, entrambe in provincia di Roma, e Civita Castellana, in provincia...

Elezioni comunali, il voto nel Lazio: i risultati da Albano a Fondi e Civita Castellana. Affluenza al ?64,8%Durante le elezioni comunali nel Lazio, nove comuni con più di 15 mila abitanti hanno rinnovato le amministrazioni.

Temi più discussi: Ballottaggi, alle 12 affluenza in calo rispetto al primo turno; Ballottaggio Santa Marinella 2026, quando e come si vota: sfida tra Gasparri e Manuelli; Ballottaggio Santa Marinella, affluenza in calo; Elezioni comunali 2026, dove si va al ballottaggio il 7 e 8 giugno: i Comuni alle urne e come si vota.

Ballottaggi comunali Lazio, i risultati in diretta a Santa Marinella, Genzano e Civita Castellana. Affluenza in calo in tutti i comuniBallottaggio nei Comuni del Lazio, i risultati in diretta. Genzano e Santa Marinella, in provincia di Roma, Civita Castellana, in provincia di Viterbo: ... msn.com

Ballottaggi, nel Lazio affluenza ancora in caloAffluenza in calo, alle 23 del 7 giugno, nei tre Comuni del Lazio dove sono in corso i ballottaggi per la scelta del sindaco. In provincia di Roma, alle 19, a Genzano ha votato il 41,87% per cento ... rainews.it