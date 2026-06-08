Ballottaggi comunali Lazio i risultati in diretta a Santa Marinella Genzano e Civita Castellana Affluenza in calo in tutti i comuni
Nel Lazio si tengono i ballottaggi comunali in tre città: Santa Marinella e Genzano, entrambe in provincia di Roma, e Civita Castellana, in provincia di Viterbo. L’affluenza alle urne è calata rispetto al primo turno in tutti e tre i comuni. I risultati vengono aggiornati in tempo reale.
Ballottaggio nei Comuni del Lazio, i risultati in diretta. Genzano e Santa Marinella, in provincia di Roma, Civita Castellana, in provincia di Viterbo: sono i tre Comuni del Lazio al ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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