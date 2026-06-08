Ballottaggi comunali centrodestra vince ad Arezzo e Macerata successo del centrosinistra ad Agrigento | la mappa dei risultati

Nel secondo turno delle elezioni comunali, il centrodestra ha ottenuto vittorie ad Arezzo e Macerata, mentre il centrosinistra ha conquistato Agrigento. I risultati hanno visto il centrodestra prevalere nelle due città toscane, mentre il centrosinistra ha preso il controllo della città siciliana. La mappa dei risultati mostra differenze tra le aree geografiche e le forze politiche coinvolte. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito alle percentuali di voto o ai candidati.

Il centrodestra vince ad Arezzo a Macerata, mentre il centrosinistra strappa Agrigento alla maggioranza. Sono questi alcuni dei primi risultati che emergono dal secondo turno delle elezioni amministrative 2026. Domenica 7 e lunedì 8 giugno 42 comuni sono stati chiamati al voto per lo svolgimento. 🔗 Leggi su Today.it

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Elezioni comunali 2026, exit poll: a Venezia avanti il centrodestra, De Luca trionfa a Salerno

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