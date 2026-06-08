Ballottaggi ad Angri Cava de' Tirreni e Campagna | seggi chiusi inizia lo spoglio I dati definitivi sull' affluenza

Alle ore 15 di oggi sono terminate le operazioni di voto per i ballottaggi in tre comuni della provincia di Salerno: Angri, Cava de' Tirreni e Campagna. Ora si avvia lo spoglio delle schede elettorali. Sono stati resi noti i dati definitivi sull’affluenza, ma al momento non sono stati comunicati i risultati delle urne. Le operazioni di scrutinio proseguiranno nelle prossime ore per determinare i nuovi sindaci dei tre comuni.

Alle ore 15 di oggi si sono chiuse le urne per i ballottaggi in tre comuni della provincia di Salerno: Cava de' Tirreni, Angri e Campagna. Gli elettori sono stati chiamati per l'ultimo e decisivo appuntamento elettorale che decreterà i nuovi primi cittadini. Lo spoglio è iniziato. I dati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Elezioni a Cava, Angri e Campagna: sfide aperte per i sindaci

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