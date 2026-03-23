Referendum seggi chiusi | al via lo spoglio A Parma affluenza del 64,76 per cento

Seggi chiusi anche a Parma alle 15 in punto, via allo scrutinio dei voti per il referendum sulla riforma della Giustizia. La percentuale dell'affluenza è stata del 64,76 per cento, in linea con la media regionale dell'Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Temi più discussi: Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Referendum giustizia, seggi chiusi in attesa del secondo giorno di voto: l'affluenza delle 23; Referendum in provincia: alle 23 l'affluenza al 51,82%, lunedì 23 seggi chiusi alle 15; Referendum 2026: guida al voto e aggiornamenti affluenza, seggi aperti anche lunedì.

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Referendum, seggi chiusi alle 15: è testa a testa tra il Sì e il No. Affluenza record al 58,62%Boom d'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: ha votato quasi il 59% degli aventi diritto, cifra record. Gli instant poll danno il Sì intorno al 49% e il No intorno al 51% ... ilgiornale.it

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