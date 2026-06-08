Oggi si svolgono i ballottaggi per l’elezione dei nuovi sindaci a Angri, Cava de’ Tirreni e Campagna. I seggi sono aperti dalle 7 alle 15. La consultazione riguarda le amministrazioni comunali di queste tre città della provincia di Salerno. La decisione finale sulla direzione di ciascun comune sarà presa al termine delle operazioni di voto. I risultati saranno disponibili nelle ore successive alla chiusura delle urne.

È il giorno decisivo per l’elezione dei nuovi sindaci di Angri, Cava de’ Tirreni e Campagna. Dalle prime ore della mattinata sono aperti i seggi per il turno di ballottaggio che assegnerà la guida delle tre amministrazioni comunali della provincia di Salerno. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle ore 15 di oggi, lunedì 8 giugno. Al termine delle votazioni prenderà immediatamente il via lo scrutinio delle schede che decreterà i vincitori delle tre sfide elettorali. Ballottaggio a Cava de’ Tirreni. Nella città metelliana il confronto è tra Raffaele Giordano, sostenuto da una coalizione civica e di centrodestra, e Luigi Petrone, candidato civico. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Ballottaggi ad Angri, Cava de’ Tirreni e Campagna: seggi aperti fino alle 15

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Elezioni a Cava, Angri e Campagna: sfide aperte per i sindaci

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