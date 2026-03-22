Domenica si sono aperti i seggi per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, con orario dalle 7 alle 23. Per un giorno, gli aventi diritto hanno potuto esprimere il proprio voto, mentre domani i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 15. La consultazione riguarda una modifica costituzionale approvata dal Parlamento lo scorso ottobre.

Hanno aperto alle 7 e chiuderanno alle ore 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15 i seggi per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo Meloni e approvata dal Parlamento lo scorso ottobre. Oltre 45 milioni di elettori italiani maggiorenni (altri 5,5 milioni sono residenti all’estero,) sono chiamati a votare per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. Quella prevista nella legge costituzionale approvata definitivamente in Parlamento il 30 ottobre 2025, ma senza raggiungere la maggioranza dei due terzi. E quando si verifica questo risultato, l’articolo 138 della Costituzione consente di chiedere un referendum confermativo per lasciare la decisione di approvare o meno la riforma direttamente i cittadini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Domenica referendaria al via: si vota fino alle 23. Seggi aperti anche lunedì fino alle 15

Articoli correlati

Referendum Giustizia, seggi aperti. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani fino alle 15Oggi dalle ore 7 alle 23 e domani 23 marzo, dalle ore 7 alle 15, si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale «Norme in...

Sfida Battaglia-Canale-Muraca alle primarie, seggi aperti fino alle 20: come e dove si votaStasera il verdetto con il nome prescelto dagli elettori che si contenderà la fascia tricolore di primo cittadino alle prossime elezioni comunali di...

Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia)

Altri aggiornamenti su Domenica referendaria

Temi più discussi: Referendum 2026: tutte le informazioni utili per il voto di domenica 22 e lunedì 23 marzo; Referendum, urne aperte domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15; Referendum, tutte le informazioni utili per il voto; Referendum, si vota domenica e lunedì.

Referendum Giustizia 2026 al via: si vota per la riforma costituzionaleAl via il referendum sulla riforma della Giustizia: seggi aperti domenica e lunedì per oltre 51 milioni di elettori. Non serve il quorum. lavocedivenezia.it

Finisce l’inverno e finisce la campagna referendaria Domenica e lunedì al votoÈ l’ultimo giorno d’inverno, domani equinozio di primavera. Con sé l’inverno si porta via la campagna per il referendum in materia di giustizia. Domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dal ... noinotizie.it

Ormai ci siamo. Dopo settimane di aspra campagna referendaria, domenica 22 e lunedì 23 marzo si vota per il referendum sulla Giustizia. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per votare servirà un documento di identità valid facebook