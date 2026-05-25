Comunali a Ferriere e Pontenure l’affluenza alle 23 Lunedì seggi aperti fino alle 15

Alle 23, alla chiusura delle urne, a Ferriere si registra un’affluenza del 42,17% degli elettori, mentre a Pontenure il dato è del 44,46%. I seggi sono aperti fino alle 15 di lunedì.

Alla chiusura dei seggi, la prima giornata di voto per le elezioni comunali nel nostro territorio si chiude con il 42,17% di affluenza a Ferriere, mentre a Pontenure alle 23 aveva votato il 44,46% degli aventi diritto. Urne aperte anche il 25 maggio dalle 7 alle 15. A seguire lo spoglio delle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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