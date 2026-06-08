Balloon Fest oltre 100 persone in coda al parcheggio Monte Baldo | Con la sosta gratuita avremmo evitato disagi

Notizia in breve

Oltre 100 persone si sono accalcate nel parcheggio di piazzale Monte Baldo durante il Balloon Fest. Gli partecipanti hanno lamentato che la mancanza di sosta gratuita abbia causato disagi e code. La proposta avanzata è di rendere gratuito l’accesso al parcheggio per le future manifestazioni nel Parco della Albere, al fine di migliorare la gestione degli ingressi e ridurre le attese. La decisione finale è ancora da prendere.