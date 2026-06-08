Balloon Fest oltre 100 persone in coda al parcheggio Monte Baldo | Con la sosta gratuita avremmo evitato disagi
Oltre 100 persone si sono accalcate nel parcheggio di piazzale Monte Baldo durante il Balloon Fest. Gli partecipanti hanno lamentato che la mancanza di sosta gratuita abbia causato disagi e code. La proposta avanzata è di rendere gratuito l’accesso al parcheggio per le future manifestazioni nel Parco della Albere, al fine di migliorare la gestione degli ingressi e ridurre le attese. La decisione finale è ancora da prendere.
Rendere gratuito l’accesso al parcheggio di piazzale Monte Baldo in occasione delle future manifestazioni organizzate presso il Parco della Albere. È questa la proposta del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè. L’idea è nata in seguito alla segnalazione, da parte di alcuni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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