Mondello sosta tariffata fino a mezzanotte e accesso libero oltre l' orario al parcheggio Mongibello

A Mondello, il parcheggio Mongibello ha ripreso il servizio con la sosta a pagamento fino alle 24, mentre oltre quell’ora è possibile accedere senza costi. La modifica riguarda sia le fasce orarie di sosta che le modalità di accesso al parcheggio. L’area è nuovamente aperta al pubblico con queste nuove disposizioni, che resteranno in vigore fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.

A Mondello il parcheggio Mongibello torna pienamente operativo con il ripristino dell'orario di sosta tariffata fino alle ore 24 e la possibilità di accesso anche oltre tale fascia. La misura, prevista da un'ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune, ristabilisce un quadro di regole certe per.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Mondello, Catia Meli: "Apertura del parcheggio Mongibello sia anticipata al 1° maggio"Il parcheggio Mongibello di Mondello potrebbe aprire in anticipo rispetto ai tempi previsti. Mondello, Meli sull'apertura anticipata del parcheggio di via Mongibello: "Bene, ora si pensi ai servizi"“Apprendo con soddisfazione l’orientamento del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore competente Maurizio Carta, di anticipare al primo maggio... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Da domani il parcheggio Mongibello di Mondello resta aperto fino a mezzanotte; Parcheggio Mongibello aperto fino a mezzanotte e oltre: l'ordinanza che cambia le estati di Mondello; [Comune Palermo] Zacco: Parcheggio Mongibello, ripristinata la legittimità e garantita la fruizione per la città. Lecce, scontro sulla sosta tariffata. De Matteis: «Oltre la circonvallazione si pagherà da subito»A Lecce è scontro politico sulla sosta tariffata. Mentre l’amministrazione comunale accelera per portare in Consiglio comunale il nuovo Piano in linea con il Pums (il Piano urbano della mobilità ... quotidianodipuglia.it Fenomeni da spiaggia, fenomeni da spiaggia ovunque Oggi la nostra spiaggia si è tinta di rosanero tra giochi, musica e sfide al Mondello Sport Festival Giusto un antipasto prima della partita di domani al Barbera - facebook.com facebook La spiaggia di Mondello potrebbe esser privatizzata. L'appello accolto di una società italo-belga per «rischi di ordine pubblico» x.com