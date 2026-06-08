Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la giuria è stata protetta da misure di sicurezza rafforzate, ad eccezione di un giudice. Due grandi nomi dello spettacolo sono risultati in pole position per le prossime fasi del programma. La giuria, composta da diversi membri, è un elemento riconoscibile dello show, e questa volta la protezione è stata estesa a tutti tranne che a un giudice. La conduttrice ha condotto la serata senza interruzioni.

La giuria di Ballando con le Stelle è tra le più iconiche della tv italiana. Dopo Milly Carlucci e lo studio, la giuria è il terzo elemento distintivo dello show del sabato sera di Rai1. In ogni occasione la Carlucci, anche qui dalle pagine di BubinoBlog, ha ribadito l’importanza dei suoi giurati, nessuno escluso, che sono un tutt’uno tra di loro e con il mitologico dance show. In una intervista al blog, alla domanda: “Lasci sempre la massima libertà di espressione alla giuria, con i pro e contro del caso. Non ti capita mai ti pensare: ma chi me l’ha fatto fare?”, ha risposto: No, perché non mi piace il pensiero unico e detesto le giurie con gli auricolari. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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BALLANDO: GIURIA BLINDATA TRANNE LUCARELLI. 2 SUPER FAMOSI IN POLE POSITION

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