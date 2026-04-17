Nuovi equilibri in tv e una giuria che potrebbe cambiare volto. Il pubblico è diviso e cresce l’attesa per la decisione finale. Tutto potrebbe succedere. Il futuro di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle torna al centro del gossip televisivo, alimentando dubbi e aspettative tra i fan dello show di Rai 1. Da anni presenza fissa in giuria, la giornalista è diventata uno dei volti più riconoscibili del programma condotto da Milly Carlucci, ma nelle ultime settimane qualcosa sembra essere cambiato. A far nascere la polemica è stato soprattutto il nuovo impegno televisivo di Selvaggia Lucarelli, entrata nel cast del Grande Fratello Vip come opinionista.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Ballando con le Stelle cambia giuria Il mistero su Selvaggia Lucarelli!

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