Selvaggia Lucarelli condurrà l' Isola dei Famosi la conferma è un terremoto per la Rai | cosa accadrà alla giuria di Ballando con le Stelle
Selvaggia Lucarelli condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in programma il prossimo autunno su Canale 5. La conferma della sua partecipazione al reality comporta l’uscita dalla giuria di Ballando con le Stelle, dove attualmente ricopre quel ruolo. La decisione ha portato a un cambiamento nel cast della trasmissione di ballo, poiché la conduttrice dovrà abbandonare la sua posizione nel programma di Rai 1.
Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi. E, poiché la nuova edizione del reality andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5, dovrà necessariamente abbandonare paletta e bancone della giuria di Ballando con le Stelle. Isola dei Famosi a Selvaggia: i primi nomi nel castA confermare e. 🔗 Leggi su Today.it
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Belen Rodriguez non condurrà l'Isola dei famosi la reazione della showgirl
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