Baldini | Non sono uno scappato di casa il destino mi ha portato qui

In occasione dell'anniversario della promozione in Serie B, l'allenatore ha commentato il suo ruolo come commissario tecnico ad interim della nazionale maggiore. Baldini ha dichiarato di non essere scappato di casa, ma di essere stato portato lì dal destino. A lui si deve una delle pagine più positive della storia del Pescara, quella promozione che rappresenta l’ultimo successo importante della squadra.

A lui Pescara deve l'ultima pagina bella della sua storia, la promozione in B, e proprio nell'anniversario di quella vittoria mister Silvio Baldini ha sostenuto la seconda (e ultima) gara da ct ad interim della nazionale maggiore. Due vittorie in altrettante partite con una squadra giovanissima e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nazionale - Baldini saluta, ora uno tra Conte e Mancini

Notizie e thread social correlati

“Sono rimasta incinta a 15 anni e mio padre mi ha cacciato di casa. Con mia sorella abbiamo rischiato di essere arrestate per uno spray al peperoncino, mi sono messa a piangere”: così FiordalisoDurante una puntata del programma televisivo, una cantante ha condiviso un episodio accaduto durante un viaggio in Australia insieme alla sorella.

Lautaro giura amore all’Inter: «Qui mi sento a casa, sono fedele al progetto e non ho motivi per pensare a qualcosa di diverso. Mi ha colpito subito l’atteggiamento di Pio»L’attaccante e capitano dell’Inter ha dichiarato di sentirsi a proprio agio nel club e di essere fedele al progetto sportivo, aggiungendo di non...

Temi più discussi: Baldini 'non sono uno scappato di casa, alle etichette rispondo sul campo'; Baldini ringrazia la sua giovane Italia: Non sono uno scappato di casa e questi ragazzi sono super; Baldini felice e orgoglioso: Non sono uno scappato di casa, volevo essere utile alla causa Italia; Baldini: Non sono uno scappato di casa. Nel mondo del calcio sono persone che ti mettono etichette.

Baldini: Non sono uno scappato di casa, il destino mi ha portato qui x.com

Baldini dopo lo 0-1 alla Grecia: Non sono uno scappato di casa, il destino mi ha portato quiSilvio Baldini chiude le amichevoli dell'Italia con due vittorie e lancia la stoccata: Nel calcio ci sono troppe etichette... ... msn.com

Baldini: Non sono uno scappato di casa. Nel mondo del calcio sono persone che ti mettono etichetteIl tecnico della Nazionale ha parlato al termine della gara vinta contro la Grecia. E sulla vittoria dell'Under ... tuttosport.com