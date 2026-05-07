Lautaro giura amore all’Inter | Qui mi sento a casa sono fedele al progetto e non ho motivi per pensare a qualcosa di diverso Mi ha colpito subito l’atteggiamento di Pio
L’attaccante e capitano dell’Inter ha dichiarato di sentirsi a proprio agio nel club e di essere fedele al progetto sportivo, aggiungendo di non avere motivi per considerare altre opzioni. Durante un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, ha parlato anche del suo rapporto con il compagno di reparto, sottolineando l’impressione positiva ricevuta dall’atteggiamento di un altro giocatore. Le sue parole sono state condivise in compagnia di Francesco Pio Esposito.
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