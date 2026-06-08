Baldini l’immagine pulita in un calcio sporco di ipocrisia

Silvio Baldini non è un incidente di percorso: è la verità che il calcio italiano evita da anni. È l’uomo che entra in un sistema che vive di frasi fatte, di prudenza, di diplomazia sterile, e lo costringe a guardarsi allo specchio. Il suo mini ciclo in Nazionale — due partite, due vittorie, contro Lussemburgo e Grecia — non è stato un esperimento tecnico, ma un atto d’accusa. Un editoriale vivente. Una denuncia frontale contro un movimento che ha perso coraggio, identità, ambizione. Baldini ha fatto ciò che gli altri non fanno più: ha scelto i giovani, quelli veri, quelli che hanno fame, quelli che non hanno ancora imparato a sopravvivere nel pantano della mediocrità. Ha dato spazio al merito, non al curriculum. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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