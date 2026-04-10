Silvio Baldini, attuale allenatore dell’Under 21, è stato nominato commissario tecnico della nazionale maggiore per le partite amichevoli di giugno. Il 3 giugno guiderà la squadra contro il Lussemburgo e il 7 giugno affronterà la Grecia. La scelta riguarda le due gare in agenda in quel periodo, con Baldini che sostituirà temporaneamente il tecnico in carica.

Tweet di nazionale italiana di calcio: Silvio Baldini, tecnico dell’Under 21, siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Nazionale di calcio: Silvio Baldini ct Per le amichevoli di giugno

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