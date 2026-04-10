Nel mese di giugno, la Nazionale italiana di calcio sarà guidata da Silvio Baldini durante le partite amichevoli contro il Lussemburgo il 3 giugno e la Grecia il 7 giugno. Questa scelta si inserisce in un periodo di riorganizzazione della squadra, dopo le recenti delusioni in ambito internazionale. Nel frattempo, si discute se l’intera squadra Under 21 possa essere promossa in blocco alla categoria superiore.

Nel pieno di una nuova fase di ricostruzione, segnata dall’ennesima delusione internazionale, sarà Silvio Baldini a guidare la Nazionale italiana di calcio nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno). Una scelta temporanea, ma tutt’altro che banale, che arriva dopo la mancata qualificazione al terzo Mondiale consecutivo, l’ultimo dei quali sfumato nel playoff contro la Bosnia. In attesa di un nuovo commissario tecnico e con una federazione ancora in fase di riorganizzazione, Baldini – attuale ct dell’Under 21 – avrà il compito di traghettare gli azzurri in due partite che, sulla carta, sarebbero dovute servire come preparazione alla Coppa del Mondo 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, Silvio Baldini guiderà la Nazionale nelle amichevoli di giugno: U21 promossa in blocco?

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Silvio Baldini riproporrà anche con la Nazionale maggiore l’allenamento “bendato” Una sessione speciale divisa in tre parti: esercizi con benda sull’occhio dominante, esercizi con benda sull’occhio debole, e ultima parte senza benda. Un lavoro proposto già - facebook.com facebook

UFFICIALE Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle due amichevoli di giugno. #Fantacalcio x.com