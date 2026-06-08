La nave “Manisa Amelia” ha lasciato il porto di Bagnoli con il primo carico di scarti delle bonifiche dei fondali, destinato al Belgio via mare. Il sindaco e commissario straordinario ha assistito all’operazione all’attracco, definendola una giornata storica. La partenza segna un passo importante nel processo di bonifica delle acque, con l’obiettivo di rendere nuovamente balneabile l’area.

Partirà nelle prossime ore la nave Manisa Amelia, il primo cargo destinato a trasportare gli scarti dei materiali dragati a mare nello specchio antistante le acque di Bagnoli. La motonave, del gruppo armatoriale napoletano Manisa, è diretta al centro di trattamento e recupero “RC Ghent” nel porto di Ghent (Belgio). “Vanno avanti le attività che restituiranno il mare ai napoletani – sottolinea il sindaco di Napoli e commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio Gaetano Manfredi – abbiamo anticipato la bonifica dei fondali, attualmente in corso da parte di imprese specializzate, grazie all’America’s Cup 2027. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Bagnoli, dragaggio fondali: pronto il primo carico diretto in Belgio via mare

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