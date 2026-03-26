Casi di epatite A dopo il dragaggio dei fondali | a Bagnoli servirebbe lo stesso monitoraggio di Taranto

Il 27 febbraio 2026, presso la Prefettura di Napoli, è stato riconosciuto che ci sono stati casi di epatite A a Bagnoli dopo le operazioni di dragaggio dei fondali. Si è parlato della necessità di attuare un monitoraggio sanitario simile a quello adottato a Taranto, dove sono state registrate criticità legate a interventi simili. La questione coinvolge le autorità locali e la valutazione dei rischi per la salute pubblica.

In data 27 febbraio 2026 presso la Prefettura di Napoli abbiamo finalmente visto riconoscere la totale assenza di dati epidemiologici suddivisi per distretto all’interno della Asl 1 Napoli centro in grado di distinguere, da almeno 40 anni a questa parte, il differente andamento di incidenza e mortalità per cancro nei distretti di Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura rispetto al distretto di Capri. Il sito di Bagnoli Italsider è sostanzialmente equipollente, come Sin, a quello dell’Ilva di Taranto, trattandosi in entrambi i casi delle acciaierie più grandi di Italia per molti decenni, con la unica ma fondamentale differenza che la Italsider di Bagnoli è stata chiusa definitivamente circa 30 anni fa, mentre l’Ilva di Taranto sia pur agonizzante resta attiva ancora oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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